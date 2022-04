Viele Eltern müssen sich in der kommenden Woche erneut auf Warnstreiks in den Kindertagesstätten einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft die Erzieherinnen und Erzieher im Südwesten ab Dienstag in mehreren Kommunen erneut zu Warnstreiks auf. Im Raum Heilbronn sollen die Kitas am Mittwoch geschlossen bleiben.