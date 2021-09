Verdi-Warnstreiks unter anderem bei Kaufland

Im baden-württembergischen Einzel- und Versandhandel hat die Gewerkschaft Verdi Heilbronn-Neckar-Franken Beschäftigte von Kaufland im Raum Heilbronn am Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Auch Mitarbeiter der H&M-Filiale in Heilbronn sollen sich nach Gewerkschaftsangaben beteiligen. Vor einer Heilbronner Kaufland-Filiale werden am Donnerstag Streikende erwartet, so die Gewerkschaft. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit. Vier Verhandlungsrunden blieben bisher ohne Ergebnis. Ein vorgelegtes Angebot der Arbeitgeber ist aus Sicht der Gewerkschaft zu niedrig. Verdi fordert für die Einzelhandelsbeschäftigten unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen sollen am 20. Oktober in die fünfte Runde gehen.