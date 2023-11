Landesweit streiken am Freitag Beschäftigte im Einzelhandel. In Heilbronn-Franken sind davon Kaufland und H&M betroffen. Den Zeitpunkt hat die Gewerkschaft bewusst gewählt.

Beschäftigte des Einzelhandels streiken am Freitag ganztägig in Baden-Württemberg. Sie fordern mehr Lohn von der Arbeitgeberseite. In der Region Heilbronn-Franken sind mehrere Kauflandfilialen und die H&M-Kette in Heilbronn betroffen. Den Zeitpunkt hat die Gewerkschaft nicht zufällig ausgewählt, sagte Caroline Kirchhoff von ver.di Heilbronn-Neckar-Franken dem SWR.

Black Friday empfindlicher Punkt für Arbeitgeberseite

Die Gewerkschaft rechnet damit, dass die Geschäftsabläufe in den betroffenen Filialen wegen der Streiks erheblich beeinträchtigt werden. Da am Black Friday besonders viele Kunden einkaufen gehen, so Kirchhoff, sei ein Streik für die Arbeitgeberseite hier besonders empfindlich. Das ein oder andere Regal könnte leer bleiben, weil Waren nicht aufgefüllt werden. An den Kassen ist für Kunden mit längeren Schlangen zu rechnen.

Und da tut das natürlich weh, wenn auch mal eine Bedientheke vielleicht gar nicht bedient werden kann, sondern komplett zu ist.

Grund für den erneuten Warnstreik ist die laufende Tarifverhandlung. Die Gewerkschaft ver.di fordert für Beschäftigte im Handel 15 Prozent mehr Lohn sowie 200 Euro mehr für Azubis für eine Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeberseite bietet bislang eine gestaffelte Lohnerhöhung um 10 Prozent für 24 Monate sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Das geht ver.di nicht weit genug. Auch am Samstag werden die Streiks daher fortgesetzt. Betroffen sind alle Kaufland-Filialen in Heilbronn sowie Märkte in Schwäbisch Hall, Crailsheim, Weinsberg, Bad Rappenau, Bad Friedrichshall, Öhringen und Künzelsau. Daneben werden H&M-Filialen in Heilbronn und Mosbach bestreikt.