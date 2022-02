Im Tarifstreit für mehr Geld im öffentlichen Dienst setzt die Gewerkschaft ver.di am Freitag ihre Warnstreiks in der Region Heilbronn-Franken fort. Ab 10:15 Uhr ist am Hochschulstandort in Heilbronn-Sontheim eine Kundgebung geplant. Dann wollen die Beschäftigten der Hochschule auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Ganztägige Warnstreiks gab es zuvor bereits am Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) und beim Arbeiter-Samariter-Bund in Heilbronn.