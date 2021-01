Die Gewerkschaft Verdi fordert von der Landesregierung verbindlich geregelte Corona-Schutzmaßnahmen für Beschäftigte in Kitas und Grundschulen. Massive Kritik kommt auch aus Ellhofen.

In Ellhofen (Kreis Heilbronn) fehlen nach wie vor Schutzmasken kritisiert etwa die Rektorin der dortigen Grundschule Bärbel Henle. Dort sind momentan 42 Kinder in der Notbetreuung. Man habe jetzt so lange gekämpft, um zu zeigen, dass Masken auch für Lehrer und Erzieher wichtig sind. "Nicht für die Kinder, sondern für uns Kollegen. Das war ein riesen Ding und das hat viel zu lange gedauert und da bin ich stinksauer", so Henle. Die Masken seien seit zwei Wochen angekündigt, aber bislang noch nicht eingetroffen.

"Jetzt war wieder ein Statement vom Kultusministerium, dass es wichtig wäre, dass die Masken dann auch da sind und dass sie kommen würden. Das sind lauter Absichtserklärungen, das bin ich jetzt leider langsam müde." Bärbel Henle, Rektorin Grundschule Ellhofen

OB begrüßt freiwillige Corona-Tests

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) begrüßt den Vorschlag von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), alle Beschäftigten in Kitas und Schulen sowie Menschen mit vielen Kontakten dreimal die Woche freiwillig und ohne Anlass auf Corona zu testen.

Gesamtelternbeirat: Schutzkonzept fehlt weiterhin

Die Landesregierung hatte die Entscheidung über die Öffnung von Kitas und Grundschulen am Mittwoch vertagt. Bei zwei Kindern in einem Freiburger Kindergarten wurden Coronavirus-Mutationen nachgewiesen. Der Heilbronner Gesamtelternbeiratsvorsitzende Christoph Eberlein sieht sich bestätigt: Die Elternschaft sei ohnehin vorsichtig gewesen, was die Hoffnung angeht, die Einrichtungen zum 1. Februar öffnen zu können. Ein Konzept fehle. Offensichtlich, so Eberlein weiter, hatte die Landesregierung zwar das Datum im Blick – nicht aber das Infektionsgeschehen rund um das Coronavirus. Wichtig sei ein gutes Schutzkonzept.