Erst am vergangenen Mittwoch ist bei der SWEG gestreikt worden, jetzt ruft die Gewerkschaft ver.di wieder zur Arbeitsniederlegung auf. Auch die Region ist am Donnerstag betroffen.

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) für Donnerstag zu einem zweiten, befristeten Warnstreik aufgerufen. Geplant seien wieder ganztägige Aktionen in vielen Betriebsstellen, so ver.di. Darunter in der Region in Dörzbach (Hohenlohekreis) sowie in Lauda (Main-Tauber-Kreis). Ver.di geht daher davon aus, dass es in beiden Landkreisen wie bereits beim ersten Warnstreik am 26. April zu Beeinträchtigungen im Busverkehr kommen wird.

Bei erstem Warnstreik rund 2.000 Beteiligte

Am ersten Warnstreik hatten sich laut ver.di rund 2.000 Beschäftigte beteiligt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne um 550 Euro sowie eine bessere Ausbildungsvergütung. Auch die zweite Verhandlungsrunde am 28. April blieb laut einem ver.di-Sprecher ergebnislos.

Es gehe um rund 5.000 Beschäftigte, die unter den Eisenbahn Tarifvertrag (ETV) fallen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 5. Mai statt.