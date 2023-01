Streitpunkt: SWEG-übergreifender Tarifvertrag

per Mail teilen

Immer wieder streikt die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) - auch auf der Frankenbahn. Die GDL fordert einen Tarifvertrag für alle SWEG-Mitarbeitenden. ver.di äußert Bedenken.

Während die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) bei ihren aktuellen Bahnstreiks einen Tarifvertrag für alle Mitarbeitenden der Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) fordert, sehen ver.di-Mitglieder das eher kritisch. Jan Bleckert vom ver.di Landesbezirks Baden-Württemberg sagte dem SWR, viele ver.di-Mitglieder seien zufrieden mit ihrem Tarifvertrag und verstehen die Bestrebung der anderen Gewerkschaft nicht, auch andere Tarifverträge mit einzubringen. Aktuell gibt es innerhalb der SWEG verschiedene Tarifverträge.

"Die Positionen, die von anderen Gewerkschaften da vertreten werden, sind in unseren Tarifverträgen geregelt und unsere Mitglieder sind damit zufrieden."

Sondersitzung des SWEG-Aufsichtsrats

Am Donnerstag will die SWEG außerdem darüber informieren, zu welchem Beratungsergebnis eine Sondersitzung ihres Aufsichtsrats am Dienstag geführt hat.

Aktuell streikt die GDL immer wieder auf regionalen Strecken, um einen konzernübergreifenden Tarifvertrag bei der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft durchzusetzen. Dort arbeiten jedoch mehr ver.di- als GDL-Mitglieder.