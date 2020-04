Die Gewerkschaft Verdi hat die Arbeitgeber im Sozial- und Gesundheitswesen zu einer Prämienzahlung in der Corona-Krise aufgefordert. Sie verlangt 500 Euro für jeden Monat, solange die Krise dauert, so die Geschäftsführerin von Verdi Heilbronn, Katharina Kaupp: "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten in den systemrelevanten Bereichen gerade unter enormen Druck. Im Gesundheitsbereich ist es so. Alle Reinigungskräfte, Pflegefachkräfte und die Leute egal an welcher Stelle setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, um uns zu versorgen." Bei der massiven Arbeitsbelastung und der hohen psychischen Belastung sei es mehr als angemessen, das zu honorieren.