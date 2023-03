Demonstration an SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen angekündigt

Im Januar hatten die Beschäftigten am SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen demonstriert, seither gab es keine Einigung im Tarifstreit. Am Dienstag wollen sie wieder demonstrieren.

Die Beschäftigten am SRH Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) wollen am Dienstag in ihrer Mittagspause dafür demonstrieren, im Konzern-Tarifvertrag zu bleiben. Bleibe die Geschäftsführung bei ihrem momentanen Kurs, seien Streiks unumgänglich, sagte Arne Gailing von der Gewerkschaft ver.di Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken dem SWR.

Bad Wimpfen droht Kündigung des Konzerntarifs

Die Geschäftsführung des Standorts in Bad Wimpfen hatte der Konzernführung der SRH Gesundheit GmbH keine Vollmacht für die Verhandlungen mit ver.di erteilt. Da ver.di nur mit der Konzernspitze verhandelt, gelten die aktuellen Tarifgespräche somit nur für die anderen SRH Standorte. Bad Wimpfen droht dann am 31. März die Kündigung des Konzerntarifs. Die Angestellten befürchten dadurch eine schlechtere Bezahlung.

Geschäftsführung will eigenen Tarifvertrag

Laut Patrick Zander, dem Geschäftsführer des SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen, sei das Ziel, in einem Tarifvertrag anzukommen, der die Besonderheiten der Reha-Branche aufweise. Der neue Reha-Tarifvertrag werde auch künftig weiterhin neue Tarifsteigerungen und Lohnzuwächse beinhalten. Die künftige Entwicklung der Vergütung der Mitarbeitenden müsse sich jedoch am Markt- und Wettbewerbsumfeld der Reha orientieren, so heißt es weiter in der Mitteilung.

Weitere Streiks drohen auch in Eppingen

Auch in Eppingen (Kreis Heilbronn) könnten am Dienstag Streiks drohen. Dort könnten Kitas geschlossen bleiben: