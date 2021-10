Erste Festnahme nach schwerem Überfall in Heilbronn

Die Polizei Heilbronn hat am Sonntag einen Tatverdächtigen festgenommen, der beschuldigt wird, einen schweren Überfall im Stadtgebiet "Heilbronner-Osten“ verübt zu haben. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Den entscheidenden Hinweis auf den Mann gab eine aufmerksame Anwohnerin. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag. Nach ersten Angaben der Polizei verschafften sich mehrere Täter über eine Terassentür gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Oststadt und überwältigten den schlafenden Bewohner. Die Ermittlungen dauern an, das Polizeirevier Heilbronn nimmt weiterhin Zeugenhinweise entgegen.