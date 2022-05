Verdächtiger Messerstecher in U-Haft

Ein 23-Jähriger sitzt nach einem Messerangriff in Heilbronn in U-Haft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Heilbronn am Donnerstagmorgen mit. Der Tatverdächtige ist wohl am Montag auf dem Heilbronner Friedensplatz mit einem 44-Jährigen aneinandergeraten und hat diesen mit einem Messer angegriffen. Die Stichwunden des 44-Jährigen mussten von einem Arzt versorgt werden. Etwa eineinhalb Stunden später konnten Polizeibeamte den alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Am Dienstag wurde der 23-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an.