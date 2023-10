per Mail teilen

Ein Heilbronner, der in Kenia landwirtschaftliche Hilfsprojekte organisiert hat, wurde dort aus der Untersuchungshaft entlassen. Ihm wird sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Der 62-Jährige hatte in dem afrikanischen Land landwirtschaftliche Hilfsprojekte initiiert. Nach SWR-Informationen ist er gegen Kaution freigekommen. Nach Recherchen des SWR soll er sich im Rahmen eines dieser Hilfsprojekte an mindestens neun minderjährigen Jungen vergangen haben.

Mann streitet Vorwürfe ab

Der 62-Jährige war im Februar in Kenia verhaftet worden. Laut Anklage soll er Jungen auf seinen Projekthof eingeladen und dort beherbergt haben. Dort und an anderen Orten soll es ab 2006 zu teils jahrelangem Missbrauch gekommen sein. Der Anwalt des Beschuldigten ließ eine SWR-Anfrage dazu unbeantwortet. Während eines Gerichtstermins hatte der 62-Jährige die Vorwürfe abgestritten. In der Heimatregion des Heilbronners waren jahrelang für dessen Projekt Spenden gesammelt worden.