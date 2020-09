per Mail teilen

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist mit Schuljahresbeginn die neue Franz-Binder-Verbundschule gestartet, mit den ersten 71 Schülern. Die Verbundschule ist zunächst in den Räumlichkeiten des Albert-Schweitzer-Gymnasiums gestartet. Das neue Schulgebäude soll in vier Jahren fertig sein.