Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Heilbronn ein illegales Autorennen beendet. Die beiden 21 und 31 Jahre alten Fahrer waren laut Polizei mit ihren Boliden direkt an einer Streife vorbeigerast und müssen jetzt mit Anzeigen und Führerschein-Konsequenzen rechnen.