per Mail teilen

Zwei Tage lang diskutieren die kardiologischen Chefärzte in Heilbronn über die Zukunft ihrer Zunft. Im Fokus: mehr ambulante Behandlungen, bessere Früherkennung.

Zwei Tage lang kommen in Heilbronn die kardiologischen Chefärzte Deutschlands zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen und neue oder verbesserte Behandlungsmöglichkeiten auszutauschen. Am Freitag stand die anstehende Krankenhausreform im Vordergrund. Hier seien noch einige Punkte offen, andere würden sich bereits jetzt bemerkbar machen, sagt Marcus Hennersdorf, Klinikdirektor für Kardiologie und Intensivmedizin am Heilbronner SLK-Klinikum.

Er stelle eine Verschiebung hin zum ambulanten Operieren fest. Seit diesem Jahr würden bereits Schrittmacheroperationen ambulant erfolgen, ab nächstem Jahr sollen auch Herzkathetereingriffe dazukommen. Natürlich nur bei Patientinnen und Patienten, bei denen das Risiko gering sei und bei denen, die noch nicht zu alt seien.

"Wir wünschen uns natürlich, dass die Ökonomisierung nicht überhandnimmt, dass wir die Patienten, mit Zeit, qualitativ hochwertig versorgen können."

Der Druck, Patienten schnellstmöglich zu entlassen, bedeute laut Marcus Hennersdorf gleichzeitig einen Fokus auf Qualität: Denn Komplikationen seien es, die die Aufenthalte verlängern und Geld kosten.

Neue Therapien und bessere Früherkennung

Am Samstag stehen aktuelle Therapieoptionen bei schweren Herzerkrankungen im Vordergrund. So gebe es unter anderem neue und bessere Erkennungsmöglichkeiten, mit denen auch mutmaßlich seltene Krankheiten deutlich häufiger und auch früher erkannt werden könnten, so dass diese auch früher behandelt werden können. Das erhöhe die Chancen für die Patienten oder könne bei Älteren zumindest dazu führen, die Lebensqualität zu verbessern.

Herzkrankheiten Todesursache Nummer eins

Herzkrankheiten seien nach wie vor die Todesursache Nummer eins, ganz vorne sei dabei auch die Herzschwäche. Letztere würde auch zu immer mehr stationären Aufenthalten führen und so zahlenmäßig die Krankenhäuser belasten. Eine Ursache sei dafür sicher auch, dass die Menschen allgemein älter würden.