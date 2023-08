Raus aus dem Haus und unter Menschen: Am Wochenende gibt es vielfältige Veranstaltungen in Heilbronn, Hohenlohe, im Main-Tauber-Kreis und Schwäbisch Hall.

In der Region gibt es am Wochenende vielerorts Musik und Tanz. Außerdem gibt es sportliche Unterhaltung bei olympischen und landwirtschaftlichen Höchstleistungen.

Live-Musik am Wochenende in Hohenlohe

In Öhringen (Hohenlohekreis) startet die Reihe "SOMMERTÖNE". An allen August-Samstagen gibt es Live-Musik an vier verschiedenen Plätzen: auf dem Marktplatz, am Justiziabrunnen vor der Stadtbücherei, sowie in der Poststraße - Kreuzung Bahnhofstraße und vor dem Gelben Haus. Dazu gibt es Stände mit Cocktails und Snacks. Neu in diesem Jahr sind Kunsthandwerkerstände. In Öhringen findet außerdem das Reitturnier bis Sonntag statt.

Beim 36. Dorffest im Mulfinger Teilort Ailringen (Hohenlohekreis) kann man ausgelassen feiern. Der Festbetrieb rund um den Maienbrunnen in Ailringen beginnt am Samstag um 19 Uhr, dann sorgen die Balbachtaler Musikanten für Stimmung und Unterhaltung. Am Sonntag geht es nach einem Gottesdienst und Frühschoppen mit Veranstaltungen für die ganze Familie weiter.

Gassenfest und Feiern auf der Stadtmauer in Schwäbisch Hall

In Igersheim (Main-Tauber-Kreis) wird an diesem Wochenende das 20. Gassenfest mit Straßenkünstlern, Aktionsbühne, vielen regionalen Spezialitäten und Musik gefeiert. Die Gemeinde nennt ihr Fest DAS Familienevent im Taubertal und der Ortskern ist barrierefrei.

Gute Stimmung bis in die Nacht beim Gassenfest in Igersheim. Igersheim

In Schwäbisch Hall steigt am Samstagabend ab 19 Uhr das Hoolgaaschtfest auf der Stadtmauer mit einer gemütlichen Hocketse, den Salutschüssen und Siederssprüchen.

Festivalstimmung in Heilbronn

Das Heilbronner Waldhaus Open Air lädt am Samstag bei "Black music" der SOUL CONNECTION ein, am Sonntag gibt es Jazz der Feetwarmes Dixieland. Bei schlechtem Wetter wird drinnen gespielt.

Inmitten unzähliger bunter Lichter kann man das Leben beim Parkfest im Kurpark in Bad Rappenau genießen - unter anderem mit Live-Musik von Realusion und Boppin'B.

Bergmäher-WM und Hochsprung-Meeting

Am Wochenende findet im Braunsbacher Orteil Steinkirchen (Hohenlohekreis) das Schleppertreffen statt. Dabei geht es am Sonntag auch um den Titel bei der 3. Bergmäher-WM. Zwölf Starter werden darum kämpfen, laut Veranstalter so viele wie nie. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Qualität des Mähschnitts sowie das Alter des Mähers.

Charmant sportlich wird es auch bei der Bühlerzeller Fingerhakler-Meisterschaft beim Kellerwaldfest. Das Fest selbst findet von Freitag bis Sonntag statt - der Wettbewerb findet am Sonntag um 14 Uhr statt.

Beim Hochsprung-Meeting treten Hochleistungssportler gegeneinander auf dem Heilbronner Marktplatz an. Das Event findet dort zum ersten Mal statt und ist der Nachfolger des Eberstadter Hochsprungmeetings. Tickets sind nötig.