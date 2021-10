Veranstaltungstipps am Wochenende

Mit vielen Veranstaltungen am Wochenende ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei. Von geführten Wanderungen bis zum klassischen Konzert.

Taubertäler Wandertage

Zahlreiche Gemeinden bieten am Wochenende geführte Wanderungen an. Die Taubertäler Wandertage bieten neben Naturerfahrungen auch Informative Ausflüge bis zum Waldbaden. 17 verschiedene Touren werden angeboten.

"Es sind Erläuterungen zu Heimatkultur, Natur oder Sehenswürdigkeiten."

Am Freitag starten die Wandertage in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis). Bis Sonntag sind auch kurzfristige Anmeldungen bei den Taubertäler Wandertagen noch möglich.

Die Taubertäler Wandertagen sind Entdeckungstouren oder Wanderrungen für die ganze Familie, von Freitag bis Sonntag. Bitte mit Anmeldung.

Pilzaustellung in Zaberfeld

Herbsttrompete oder Morchel, was kann man essen und was nicht. Pilz- und Naturinteressierte bekommen an diesem Wochenende von den Pilzfreunden Heilbronn wieder reichlich Informationen zu Heimischen Pilzen und den Verhaltensregeln im Wald. Aber es gibt auch viel zu sehen, heimische Pilze sind liebevoll hergerichtete zum bestaunen und untersuchen.

Die Pilzausstellung der Pilzfreunde Heilbronn sehen sie am Samstag von 13 bis 17 und Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Naturparkzentrum in Zaberfeld (Kreis Heilbronn).

Chorfest Wertheim

Endlicher wieder gemeinsam singen. In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) kommen gleich sieben Chöre am Sonntag zusammen. Sie zeigen auf dem Marktplatz ihr ganzes Können und das sie trotz Isolation nichts verlernt haben. Eingeladen sind alle Sängerinnen und Sänger aus der Region. Und wer nur zuhören möchte, ist auch willkommen.

Beginn ist am Sonntag auf dem Wertheimer Marktplatz um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Ab 13 Uhr startet die Musik.

Konzertpianist Timur Gasratov spielt Chopin

Klassische Musik, live am Klavier. Konzertpianist Timur Gasratov zeigt seine Interpretation von Chopin. Gasratov ist selbst ein begnadeter Pianist und Komponist, schon in jungen Jahren. Am Sonntag spielt er zweimal, um 11 Uhr und um 17 Uhr. "Weltklassig am Klavier" sehen sie im Wasserschloss Bad Rappenau (Kreis Heilbronn).