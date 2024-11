Es weihnachtet: Im Freilandmuseum, am Wasserschloss und auch im Wald

Viele Städte bereiten sich schon auf die Weihnachtszeit vor. So finden auch schon die ersten Weihnachtsmärkte und andere vorweihnachtliche Events statt. Also rein ins Getümmel.

In vielen Städten hängt die Weihnachtsbeleuchtung schon und erinnert an die unmittelbar bevorstehende Adventszeit. In der Region Heilbronn-Franken stimmt man sich schon Ende November so richtig auf die Weihnachtszeit ein - auf Märkten und sogar im Wald. Die ersten Vorweihnachtsmärkte gibt es am Samstag und Sonntag. Einen davon im Freilandmuseum Wackershofen (Kreis Schwäbisch Hall).

SWR-Reporterin Stefanie Herbinger hat die Highlights des Wochenendes zusammengefasst:

Maronen, Punsch und Pferdekutschfahrten dürfen natürlich nicht fehlen, beim vorweihnachtlichen Markt im Hohenloher Freilandmuseum. Über 70 Stände finden einen Platz inmitten der historischen Gebäude. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Menge feines Kunsthandwerk freuen. Es gibt gebundene Kränze, Weidekörbe, Taschen nach Maß, Kerzen und vieles mehr. Außerdem zeigt die Schnapsbrennerei an beiden Tagen, wie man Obstbrände traditionell herstellt. Der Eintrittspreis beträgt sechs Euro. Geöffnet ist an beiden Tagen von 11:00 bis 18:00 Uhr.

Weihnachtsbasar im Kulturforum und am Wasserschloss

Wer sich schon auf die Suche nach den passenden Weihnachtsgeschenken machen möchte, könnte am Wochenende auch beim vorweihnachtlichen Markt im Wasserschloss in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) oder beim Weihnachtsbasar in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) im Kulturforum fündig werden. Und falls noch nicht die richtige Zeit für das finale Geschenk gekommen ist, gibt es ganz bestimmt auch schöne Dekorationsartikel oder eine Kleinigkeit zum Nikolausfest.

Mit Gedichten, Liedern und Geschichten auf die Weihnachtszeit einstimmen

Ganz ohne Glühwein, Punsch und Maronen stimmen sich die Teilnehmer im Wüstenroter Wald (Kreis Heilbronn) auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Naturparkführerin Sabine Reiss nimmt Sie am Sonntag ab 15 Uhr für circa zweieinhalb Stunden mit in den Wüstenroter "Weihnachtswald". Traditionelle Gedichte, Lieder und Geschichten stimmen die Gruppe auf die Weihnachtszeit ein. Es geht unter anderem auch, um die Bedeutung und den Ursprung des Adventskalenders sowie des Adventskranzes und um magische Gefühle.

Songdrama feiert Premiere

Um das "Fühlen" geht es quasi auch im Theater Heilbronn am Samstagabend, denn, sind wir jetzt eigentlich nur so alt wie wir uns fühlen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Schauspieler im Songdrama "Ewig Jung". Liebe, Romantik, Übermut und Lebenslust verschwinden nämlich nicht, nur weil die Knochen schmerzen oder das Haar schütter wird. Das Stück feiert Premiere am Samstag, mit anschließender Tanzparty.

37. Ausstellung der Fleiner Hobbykünstler e. V.

Und die "Fleiner Hobbys" stellen auch wieder aus. 26 Hobbykünstler präsentieren am Samstag und Sonntag, wie kreativ sie sind - mit Pinsel, Hammer, Säge, Nadel und noch manch anderem Werkzeug, in der Kulturhalle in Flein (Kreis Heilbronn). Es gibt Dekoratives aus Papier, Aquarelle und handbemalte Karten, Gebäck, Salben aus der Imkerei, Klöppelarbeiten, Töpferkunst und Flechtvorführungen.