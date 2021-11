Veranstaltungstipps in Heilbronn-Franken fürs Wochenende

Hier gibt es vier ausgesuchte Kulturtipps für das kommende Wochenende aus der Region Heilbronn-Franken.

Eppingen (Kreis Heilbronn) wird zur Literatur-Stadt. Vom 11. bis 21. November ist dort Literatur- und Theaterfestival, veranstaltet vom Eppinger Figurentheater. Schwerpunkt bei den Veranstaltungen ist Literatur, so Theater-Leiterin Heidi Callewaert-Zotz. Es seien verschiedene Formen der Umsetzung gesucht worden mit Lesungen, Vorführungen und Theaterstücken, auch für Kinder. Alles drehe sich um literarische Vorlagen.

Weikersheim

Werke von Ludwig van Beethoven und Friedrich Witt stehen am Sonntag in der Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) im Mittelpunkt. Der Chor Cappella Nova Bad Mergentheim ist ab 17:30 Uhr zu Gast, unterstützt vom St.-Jakobs-Chor Rothenburg und dem Main-Barockorchester Frankfurt. Auf dem Programm stehen die Jenaer Sinfonie von Friedrich Witt und die Messe C-Dur von Ludwig van Beethoven. Auf der Bühne stehen über 100 Mitwirkende.

Künzelsau

Der A-Capella-Chor "Beauties and the Beats" aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist am Freitag in der Stadthalle Künzelsau (Hohenlohekreis) zu Gast. Aktuelle Charthits gehören ebenso wie Dauerbrenner zum Repertoire. Beginn ist um 19:30 Uhr.

Heilbronn

Ein Klassiker ist am Theater Heilbronn zu sehen: Bunbury von Oscar Wilde feiert am Freitagabend Premiere. Beginn ist um 19:30 Uhr im Großen Haus des Theaters Heilbronn. Am Samstagabend wird die Komödie um Heuchelei, Doppelmoral und Oberflächlichkeit ebenfalls aufgeführt.