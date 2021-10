Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Shoppen bis zum späten Abend mit Lichterzauber in Heilbronn, Marktschreier und verkaufsoffener Sonntag in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Kabarett in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn).

Heilbronn

Einkaufen bis in die späten Abendstunden – das ist am Freitag in Heilbronn möglich. Beim ersten Nightshopping in diesem Jahr haben die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem wird die Innenstadt beim Lichterzauber mit Lichteffekten in Szene gesetzt. Außerdem sind Feuerkünstler oder leuchtende Stelzenläufer in der Innenstadt unterwegs.

Crailsheim

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Wochenende die Gilde der Marktschreier auf dem Marktplatz zu Gast. Unter anderem bringen Wurst-Achim, Käthe Kabeljau oder Nudel-Anne ihre Waren von Freitag bis Sonntag lautstark unter die Besucher. Außerdem ist am Sonntag in Crailsheim verkaufsoffen von 12 bis 17 Uhr.

Bad Rappenau

Einen Angriff auf die Lachmuskeln gibt es am Sonntag in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn). Dann ist Kabarettist Rolf Miller im Kurhaus. Im Gepäck hat er sein neues Programm "Obacht Miller". Beginn ist um 19:30 Uhr.

Bad Mergentheim

Was Flucht, Heimatverlust und Fremdheit bedeutet, das wissen die "Zollhausboys" aus eigener Erfahrung. Vier junge Syrer, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Bremen eine neue Heimat gefunden haben. Am Freitagabend sind die "Zollhausboys" im Kursaal in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) zu Gast. Sie schlagen mit einer Mischung aus Satire, Poetry, Comedy und Musik eine Brücke zwischen den Kulturen. Beginn ist um 19:30 Uhr, damit gehen auch die Jüdischen Kulturtage Taubertal zu Ende.

Untermünkheim

Im Rößler-Museum in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) endet am Wochenende die Sommersaison. Noch bis Sonntag können sich Besucher dort alte, bemalte Bauernmöbel aus Hohenlohe anschauen. Zum Abschluss am Sonntag wird auch eine kostenlose Führung angeboten.