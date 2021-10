Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Eine Reise in die Vergangenheit in Künzelsau, die "Faszination Lego" im Residenzschloss Bad Mergentheim und Musikkabarett in Weikersheim – am Wochenende ist einiges los.

Künzelsau

Das Stadtmuseum Künzelsau (Hohenlohekreis) zeigt noch bis 31. Oktober die Ausstellung "Dokumentierter Wandel. Siegfried Reinold und seine Fotos". Der wiederum hat als Bautechniker in der Stadtverwaltung die Entwicklung Künzelsaus von 1973 bis 1990 fotografisch dokumentiert. Hier kann man ein Künzelsau aus längst vergangenen Tagen entdecken und über die Fotos rätseln, so Museumsleiter Stefan Kraut. Außerdem ist auch eine Ausstellung über die Raumfahrt und den Künzelsauer Astronauten Alexander Gerst zu sehen - mit Filmen, Dokumentationen und Gegenständen aus der ISS, die Alexander Gerst dem Museum zur Verfügung gestellt hat. Der Eintritt ist frei. Das Museum hat mittwochs bis sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 1. November wird es dann etwa einen Monat lang renoviert.

Bad Mergentheim

Lego verbinden viele mit Kindheit, mit Kreativität, mit Erinnerungen an viele selbst ausgedachte Abenteuer. Im Residenzschloss in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) werden diese Erinnerungen wieder zum Leben erweckt. Ab Freitag ist hier die Ausstellung "Faszination Lego" der Gruppe "Klötzlebauer" aus Ulm und Ludwigsburg zu sehen. Die Besucher erwarten riesige Lego-Dioramen, die von Star Wars über die Zeit der Dinosaurier bis hin zu den Simpsons alles abdecken – gebaut aus rund 900.000 Bauteilen.

Die Ausstellung startet am Freitag und ist bis in den September nächsten Jahres zu sehen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro und für Kinder 3,50 Euro. Das Residenzschloss in Bad Mergentheim hat Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Weikersheim

Lustig-musikalisch, so könnte man den Abend in der Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) am Freitag wohl am besten bezeichnen, wenn Musiker, Kabarettist und Lyriker Josef Brustmann Halt macht. Allerdings kommt er nicht alleine: Mit dabei hat er ein Ensemble aus Kontrabass, Gitarre, Akkordeon und Posaune, die gemeinsam von Balladen, über Folk und Rock’n’Roll bis hin zu Bayerischer Musik oder sogenannter Trash-Polka alles im Gepäck haben. Los geht es um 19.30 Uhr am Freitag in der Tauberphilharmonie in Weikersheim. Karten gibt es ab 19 Euro.