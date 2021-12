Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Shoppen bis Mitternacht in Künzelsau (Hohenlohekreis), Comedy mit Musik in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und Blasmusik im Main-Tauber-Kreis.

Künzelsau

Künzelsau (Hohenlohekreis) lädt am Freitag zum "Mitternachtsshopping" ein, das gleichzeitig den Abschluss der Reihe "Sommer in der Stadt" bildet. Mit Live-Musik der Coverband "Keep alive" ab 17 Uhr wird die Veranstaltungsreihe abgeschlossen, noch bis Mitternacht gibt es viele Angebote, Rabatte und Gutscheinaktionen der Händler.

Außerdem verwandelt sich die Innenstadt nach Einbruch der Dunkelheit in ein buntes Lichtermeer. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig, zur Kontaktnachverfolgung wird die Luca-App empfohlen.

Neckarsulm

Nach einer coronabedingten Pause startet die Comedy-Reihe "Neckarsulm lacht" (Kreis Heilbronn) in die Saison 2021/22. Den Auftakt macht am Samstag um 20 Uhr der Westfale Jens Heinrich Claassen. In seinem Programm "Ich komm‘ schon klar!" wirft er einen ironischen Blick auf sich selbst.

Mit Witz und Musik will er das Publikum einladen sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Karten gibt’s im Vorverkauf für 17 Euro, an der Abendkasse für 19 Euro.

Bronnbach/Weikersheim

Gleich mehrere Veranstaltungen erwarten Sie am Samstag und Sonntag im Main-Tauber-Kreis. Der Kreis hat die Reihe "Auf!Takt Tauberfranken" ins Leben gerufen, um der örtlichen Musikszene wieder Leben einzuhauchen. Vor allem Vereine sollen unterstützt werden.

Zum Start gibt es am Samstag im Kloster Bronnbach ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim Blasmusik zu hören. Weitere Veranstaltungen der Ensembles und Chöre des Kreises folgen in den kommenden Wochen in Bad Mergentheim und Weikersheim. Der Eintritt ist immer frei.