Ein Lichtermeer in Schwäbisch Hall, klassische Musik in Untergruppenbach neu interpretiert oder eine Lesung im Schloss Bad Mergentheim - die Auswahl an diesem Wochenende ist groß.

Schwäbisch Hall

Die Stadt nutzt die kürzer werdenden Tage, um den Stadtpark rund um das Unterwöhrd und das Grasbödele in einem Lichtermeer erstrahlen zu lassen. Verschiedene Illuminationen laden zum Spazieren ein und ab 21:30 Uhr, wenn es langsam dunkel wird, zeigt der Große Siedershof auf dem Grasbödele seine Fackelshow. Einlass auf das Festgelände ist ab 17 Uhr, Karten kosten es für sechs bis 15-Jährige vier Euro, für alle ab 16 Jahren 8 Euro.

Es gelten die 3G-Regeln: Genesen, geimpft oder getestet - die Tests müssen tagesaktuell sein.

Untergruppenbach

Die vier Musiker des One World String Quartet aus Italien, Japan und Russland kommen schon zum zweiten Mal auf die Burg Stettenfels in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn). Am Freitag wollen sie mit ihrem Programm "'O Sole Mio" das Publikum mit auf eine Reise durch die Epochen der Klassik nehmen. Einlass an der Burg Stettenfels ist am Freitag um 19 Uhr, Karten gibt es noch an der Abendkasse für 25 Euro.

Bad Mergentheim

Nach einer coronabedingten Pause findet in diesem Jahr wieder das Sommerfestival Literatur im Kurpark des Schlosses Bad Mergentheim statt. Ein Highlight ist dabei die Lesung am Samstag von Hannelore Hoger. Sie wird allerdings nicht aus ihrem eigenen Buch lesen, sondern aus "Die Lehrjahre der Männlichkeit", das Elisabeth Edl aus dem Französischen übersetzt hat. Los geht es um 20 Uhr im Kurpark in Bad Mergentheim. Karten gibt es für 16 Euro in der Buchhandlung Moritz und Lux oder im Internet.