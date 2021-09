Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Da ist was los in der Region Heilbronn-Franken

Der Schwaben-Komödianten Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle und auch noch Orgelmusik - das alles gibt es in Künzelsau, auch die Kulturszene in Öhringen bekommt eine Plattform und die Experimenta in Heilbronn lädt ein zur Ozean-Ausstellung.