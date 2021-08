Vom Fantasy-Festival in Bad Mergentheim, Beatles-Songs in Bad Wimpfen bis zur Live-Musik-Nacht in Heilbronn - am Wochenende ist wieder viel geboten!

Bad Mergentheim

In historischer Umgebung am Residenzschloss (Main-Tauber-Kreis) beginnt am Samstag das Fantasy-Festival Annotopia. Rund 500 Mitwirkende aus halb Europa werden erwartet. Fabelwesen wie Feen, Elfen und Zwerge, aber auch Wikinger, Piraten und Römer werden da sein. Annotopia lädt ein am Samstag und Sonntag am Residenzschloss Bad Mergentheim, Tickets gibt es an der Tageskasse.

Heilbronn:

Eigentlich flimmern im August jeden Tag Filme über die Leinwand im Open-Air-Kino. Am Samstag allerdings nicht. Dann kommen Bands auf die Bühne und es heißt "Live-Musik-Nacht Heilbronn im Open-Air-Kino Heilbronn". Mit dabei sind die in und um Heilbronn bekannten Bands X-Friends, Perfect Heat und der junge Singer-Song-Writer Julian Pförtner aus Bad Wimpfen. Am Samstag ab 20 Uhr. Tickets gibt es für 18 Euro.

Weikersheim

Noch mehr Musik gibt es am Sonntag in der Tauber-Philharmonie (Main-Tauber-Kreis). Das International Trio zeigt besten New Orleans-Jazz und Harlem-Swing. Am Sonntag um 17 Uhr.

Bad Wimpfen

Mathias Bozo ist unterwegs auf den Spuren der Beatles. Mit seinem Konzert "Yesterday – Songperlen der Beatles" zeigt er sein großes musikalisches Repertoire und das musikalische Schaffen der weltbekannten Band auf einen Abend komprimiert. Los geht’s am Samstag um 19:30 Uhr im Bad Wimpfener Kursaal (Kreis Heilbronn).

