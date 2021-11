Märchen und Märkte in Heilbronn-Franken

Am Wochenende ist in der Region Heilbronn-Franken, trotz Corona-Pandemie, einiges geboten. Märchen, Erinnerung gegen das Vergessen und Märkte, teils in abgespeckter Form.

Es wird wieder mal märchenhaft in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). In historischer Kulisse werden Märchen lebendig für Jung und Alt. Los geht es am Freitag um 16 Uhr im Alten Spital mit ein "Märchen im Schuhkarton mit Hans, dem Holzschuhschnitzer". Angebote gibt es auch am Samstag und Sonntag. Um vorherige Anmeldung über die Homepage der Stadt wird gebeten.

Abschluss "Kein Schlussstrich!" im Theater

Am Sonntag endet die Veranstaltungsreihe "Kein Schlussstrich" im Theater Heilbronn – die Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, sollen nicht vergessen werden. Und deshalb wird zusammengebracht, was sonst nicht zusammen auf einer Bühne steht: Gipsy-Musik, das Württembergische Kammerorchester, das Polizeikorps und ein Poetry-Slammer. Das Benefiz-Konzert "Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell" beginnt um 19:30 Uhr im Großen Haus Heilbronn.

Märkte in der Region

Dieses Wochenende steht aber auch im Zeichen der Märkte: Es ist Herbstmark in Künzelsau (Hohenlohekreis), Martinimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Öhringen (Hohenlohekreis), wegen der Corona-Warnstufe etwas kleiner, und der 17. Bauernmarkt in Wertheim (Main-Tauber-Kreis).

Sollten auch sie Tipps fürs Wochenende haben, schicken sie die per Mail an heilbronn@swr.de.