Volksfest und mehr: Freizeittipps in Heilbronn-Franken

Neben dem Heilbronner Volksfest finden in der Region am Wochenende viele Veranstaltungen statt: Von Events für Kinder bis zum Kampf der besten Staplerfahrer der Region.

Ab dem Wochenende will das Heilbronner Volksfest die Massen anziehen. Wem nicht nach Karussell, Zuckerwatte oder Bierzelt ist, dem bietet die Region auch über Heilbronn hinaus vielfältige Veranstaltungen.

Altstadtfest mit Kinderflohmarkt in Tauberbischofsheim

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) wird an diesem Wochenende das 47. Altstadtfest gefeiert. Bis Sonntag gibt es in der Innenstadt eine Festmeile aus Unterhaltung und Gastronomie. Auf insgesamt vier Bühnen treten Musikbands auf und auch für Kinder sind zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen wie Kinder-Bungee-Jumping, Kinderdisco und verschiedene sportliche Aktivitäten geplant. Außerdem gibt es am Samstag und Sonntag wieder den Kinderflohmarkt für Schnäppchenjäger und Sammelfreunde.

Kinderfest im Heilbronner Wertwiesenpark

In Heilbronn wird am Samstag von 10 bis 17 Uhr das 66. Kinderfest im Wertwiesenpark gefeiert. Fast 60 Vereine und Organisationen sind daran beteiligt. Ein Highlight ist in diesem Jahr die rollende Kinderturnwelt, ein Bewegungsmobil der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Alle Angebote sind kostenlos.

Inklusives Fußballturnier in Heilbronn

Zum neunten Mal gibt es am Samstag in Heilbronn den "InklusionsCup", ein Fußballturnier für Menschen mit und ohne Behinderung. Das Turnier findet von 10 bis 16 Uhr im Stadion des FC Union Heilbronn statt, der Eintritt ist frei. Die Siegermannschaft bekommt einen Pokal, verliehen von Bürgermeisterin Agnes Christner. Dabei werden nicht nur Tore gezählt, sondern auch faires Miteinander bewertet.

Heilbronner Volksfest

Auf der Theresienwiese in Heilbronn findet das traditionelle Heilbronner Volksfest statt.

Wer wird der nächste Regionalmeister im Staplerfahren?

Kurios geht es in Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) zu, wenn die besten Staplerfahrer aufeinandertreffen und beim großen Showdown entschieden wird, wer zum StaplerCup-Finale nach Aschaffenburg (Bayern) reisen darf. Bei dem Turnier muss unter anderem ein Parkour bewältigt und ein Ball auf den Zinken des Staplers balanciert werden. Im Finale müssen dann Gläser bis zu einer bestimmten Markierung gefüllt werden.

Schauübung der Feuerwehr in Michelbach an der Heide

In Michelbach an der Heide (Kreis Schwäbisch Hall) lädt die örtliche Feuerwehr zu einem Festwochenende mit Schauübung. Samstags geht es ab 18 Uhr los, Sonntags ab 9:15 Uhr mit Gottesdienst und anschließendem Weißwurstfrühstück. Höhepunkt wird dann die Schauübung der "Löschzwerge".