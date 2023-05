Veranstaltungen und Feste: Was in Heilbronn-Franken zu Pfingsten los ist

per Mail teilen

Das lange Wochenende ist für viele der ideale Zeitpunkt etwas zu unternehmen. Wer sich in der Region Heilbronn-Franken nach Veranstaltungen umschaut, der wird zu Pfingsten fündig.

Volksfest, Weinwanderung, "Gläserne Produktion" in der Genossenschaftskellerei - zum langen Pfingstwochenende ist in Heilbronn-Franken einiges geboten. Insbesondere Weinliebhaber kommen auf ihre Kosten.

Hohenloher Volksfest in Blaufelden

Das Hohenloher Volksfest in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) startet am Freitag. Es hat eine über 100-jährige Geschichte und lockt bis heute mit einem Vergnügungspark, einem Krämermarkt, einer Gewerbemesse, einem großen Gastronomiebereich und einem umfangreichen Rahmenprogramm. Geplant sind Platzkonzerte, ein Oldtimer-Treffen, Ausstellungen und Kleintierschauen. Außerdem hat das Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum an beiden Pfingstfeiertagen geöffnet.

Ein verkaufsoffener Pfingstmontag mit geöffneten Geschäften in der Innenstadt soll von 13 bis 18 Uhr weitere Besucher anlocken. Das Hohenloher Volksfest wird vier Tage lang gefeiert und dauert bis Montagabend.

Sommerfest und "Gläserne Produktion" der Genossenschaftskellerei Heilbronn

Vier Tage lang Live-Musik und eine große Auswahl an Weinen gibt es auf dem Sommerfest der Genossenschaftskellerei Heilbronn. Los geht es am Freitag. Am Sonntag und Montag gibt es außerdem die "Gläserne Produktion": Stündlich finden Führungen durch den Betrieb statt und es gibt allerlei Informationen zur Weinproduktion. Bei einem Quiz können die Besucher ihr Wissen dann direkt auf die Probe stellen.

Kuchen- und Brunnenfest in Schwäbisch Hall

Von Freitag an feiern die Siederinnen und Sieder in Schwäbisch Hall das Kuchen- und Brunnenfest. Das Fest geht zurück auf die Salzsieder, die über Jahrhunderte "das weiße Gold des Mittelalters" in Schwäbisch Hall produzierten. Bereits seit dem 14. Jahrhundert ist ein Fest dazu überliefert, das wohl auf die Reinigung der Salzquelle zurückgeht.

Heutzutage ist das Kuchen- und Brunnenfest mit mehr als 300 Akteuren und Helfern eines der großen Heimatfeste im Land und bietet sowohl mittelalterlichen Brauchtum als auch Musik. Einer der Höhepunkte ist das Nachstellen des Mühlenbrands mit Rettung der Müllerfamilie am Sonntag um 15 Uhr auf dem Grasbödele. Das Fest endet am Montag mit dem "Tanz des großen Siedershofs".

Wein über Berg und Tal in Löwenstein

Von Samstag bis Montag geht es durch die Weinberge bei Löwenstein (Kreis Heilbronn): An einer Wanderroute entlang geht es bei "Wein über Berg und Tal" zu insgesamt fünf Genussstationen der Weingüter des Weinkollegiums. Zwölf Winzer sind vertreten, Besucher müssen entweder für zwei Euro ein Glas kaufen oder dürfen auch alternativ ein eigenes Weinglas mitbringen. Voraussetzung: Es muss bei 0,1 Liter ein Eichstrich vorhanden sein.