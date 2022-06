Veranstaltungsflut an diesem Wochenende

Nach zwei Jahren Pandemie gibt es in diesem Sommer eine Flut von Veranstaltungen. Wo überall hingehen, allein an diesem Wochenende dürfte die Entscheidung schwerfallen: Würth Open Air in Künzelsau, das Blacksheep-Festival in Bad Rappenau, die Ärzte im Heilbronner Frankenstadion und dann noch zahlreiche Stadt-und Weinfeste. Nach zwei Jahren Stillstand bestehe jetzt die Gefahr, dass sich die Veranstalter gegenseitig die Besucher wegnehmen, hat Marcel Büttner von Provinztour in Neuenstadt festgestellt, der das Ärzte-Konzert mit organisiert. Grund für die Vielzahl an Veranstaltungen sei, dass in der Pandemie verschobene Konzerte jetzt nachgeholt werden