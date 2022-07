Veranstalter des Hohenloher Weindorfs zufrieden

Das Hohenloher Weindorf in Öhringen (Hohenlohekreis) haben bis Montagabend rund 25.000 Menschen besucht. Damit sei man sehr zufrieden, sagte David König von der Stadt dem SWR. Es sei ein rundum schönes Fest gewesen und sie haben wirklich tolles Feedback bekommen, so König. Auch am letzten Tag tummelten sich ganz viele Besucher auf dem Gelände und genossen die schöne Musik des Programms, das Essen und natürlich den Hohenloher Wein. Das Wetter habe auch mitgemacht. Von daher freue er sich bereits auf das nächste Jahr, auf das nächste gemütliche und genussvolle Hohenloher Weindorf, so König weiter.