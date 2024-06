Nach regnerischem Frühjahr: Vorfreude auf Festivals inzwischen groß

In der Region ist in den kommenden Wochen einiges geboten: das blacksheep, das Würth Open-Air und auch Haigern Live! Nach Anlaufschwierigkeiten gehen die Tickets jetzt gut weg.

Trotz des verregneten Frühjahrs blicken die Veranstalter positiv in die kommende Festivalsaison in der Region Heilbronn-Franken. Die Ticketverkäufe gehen jetzt in die heiße Phase und laufen auch gut. So steht etwa die letzte Ausgabe des blacksheep Festivals in Bad Rappenau-Bonfeld (Kreis Heilbronn) in den Startlöchern. Am kommenden Wochenende spielen internationale Bands wie UB40 feat. Ali Campell, 10cc oder Dire Straits Legacy im Schlosspark.

Festival-Vorfreude deutlich zu spüren

Der Ticketverkauf lief im Frühjahr noch sehr schleppend, heißt es von der Kulturinitiative blacksheep. Damals konnten sich viele Musikfans wegen des schlechten Wetters nicht vorstellen, Open-Air-Festivals zu besuchen. Doch jetzt sei die Vorfreude zu spüren. Seit einigen Tagen ziehe der Ticketverkauf nochmal richtig an. Und auch die Wetteraussichten stehen auf der Seite des Festivals - denn bisher sind nur für den Samstag ein paar Regentropfen angesagt.

Großes Interesse am Würth Open-Air in Künzelsau

Das Würth Open-Air findet in diesem Jahr am letzten Juni-Wochenende in Künzelsau (Hohenlohekreis) statt. Die Veranstalter teilten mit, dass der Festivalfreitag mit Nico Santos, Lena und Leony fast ausverkauft sei. An diesem Tag werden bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Am Samstag gebe es noch Tickets für Ronan Keating, Suzi Quatro und Songs of White Lion. Für diesen Tag rechnen die Veranstalter mit rund 5.000 verkauften Tickets. Seit 1997 findet das Würth Open Air statt – auch in diesem Jahr wieder präsentiert von SWR3.

Tausende Besucher erwartet: Die Earlybird-Tickets für Haigern Live! sind bereits vergriffen. Haigern live!

Haigern Live! rechnet mit zwei fast ausverkauften Festivaltagen

Auch die Veranstalter des Haigern Live! in Talheim (Kreis Heilbronn) im Juli zeigen sich zufrieden. Vor allem das "Ticket für Alle Tage" ist beliebt. Die Earlybird-Tickets sind bereits vergriffen. Für Freitag und Samstag sind fast die Hälfte aller verfügbaren Tickets bereits verkauft. Dies sei ein gutes Zeichen, zum jetzigen Zeitpunkt, berichtet der Veranstalter. Der Eintritt am Sonntag ist frei.

Auch beim Thema Helfen sieht es im Vorfeld gut aus, teilte Veranstalter André Späth dem SWR mit. Es seien zwar noch einige "Helfer-Plätze" offen, aber man gehe davon aus, dass sich diese auch noch füllen werden. In diesem Jahr gibt es viele Vereine, die Haigern Live! tatkräftig unterstützen werden.