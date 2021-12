Warum Vellberg um seine Streuobstwiese ringt

per Mail teilen

Die Wiese in dem kleinen Ort soll für einen Supermarkt-Neubau gerodet werden. Eine Initiative ist dagegen. Nun übergibt sie dem Gemeinderat Unterschriften. Worum dreht sich der Streit?

Die Streuobstwiese liegt am Ortseingang von Vellberg, einem Ort mit rund 4.300 Einwohnern im Kreis Schwäbisch Hall. Etwa 70 Bäume stehen darauf, mehrere Wege führen durch das Stück Grün. Umgeben ist die Wiese von Straßen, Wohnsiedlungen – und einem Supermarkt.

Der soll nun durch einen Neubau auf der Wiese vergrößert werden, die Bäume müssten gerodet werden. Einige Anwohner wehren sich. Vellberg ringt um seine Streuobstwiese.

Die Streuobstwiese in Vellberg. Bürgerbegehren Rettet die Streuobstwiese

Mehr Unterschriften als nötig

Mehr als 900 Unterschriften hat die Bürgerinitiative "Rettet die Streuobstwiese" in den letzten Wochen gesammelt. Am Donnerstag übergibt die Initiative die Unterschriften dem Gemeinderat.

Um ein Bürgerbegehren einzuleiten, wären bei der Anwohnerzahl Vellbergs nur etwa 260 Unterschriften notwendig.

Was sagt die Bürgerinitiative?

Einer, der für den Erhalt der Wiese kämpft, ist der Vellberger Markus Brand. "Die Wiese ist ein prägender Faktor in Vellberg", sagte Brand, eine von mehreren sogenannten Vertrauenspersonen im Rahmen des Bürgerbegehrens, dem SWR Studio Heilbronn.

Für viele sei die Wiese fester Bestandteil des Lebens im Ort, so Brand. Sie diene als Naherholungsgebiet in der kleinen Stadt. "Daneben ist ein Heim für Menschen mit Behinderung. Sie nutzen die Wiese für ihre Tagesstruktur und machen da zum Beispiel Spaziergänge", nennt Brand als Beispiel.

Die Bürgerinitiative hat eine Informationsveranstaltung auf der Wiese durchgeführt. Bürgerbegehren Streuobstwiese Vellberg

Die Geschichte der Wiese und des Supermarkts

Wer den Streit in Vellberg besser verstehen möchte, muss ein paar Jahrzehnte zurückblicken. Gebaut wurde der Supermarkt neben der Wiese laut dem Haller Tagblatt Ende der 1990er Jahre. Die Wiese wurde wiederum laut Markus Brand als Ausgleichsfläche vorgesehen, als nach den 2000er Jahren ein Neubaugebiet neben der Wiese entstand.

Laut des Supermarktbetreibers ist heute jedoch eine Erweiterung auf rund 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts erhalten zu können. Derzeit beträgt die Verkaufsfläche rund 1.000 Quadratmeter.

Bei Abbruch kein Supermarkt in Vellberg

Rund um das derzeitige Supermarktgebäude ist in der Zwischenzeit ein Wohngebiet entstanden. Eine Erweiterung an der Stelle, wo der Markt heute steht, sei aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund der Lage im Wohngebiet nicht darstellbar, so die Stadt gegenüber dem Haller Tagblatt.

Auch mit erheblichen Investitionen könne das bestehende Gebäude nicht an heutige technische Erfordernisse angepasst werden. Hinzu kommt das Argument, dass der Markt im Falle eines Abbruchs und Neubaus mehrere Monate schließen müsste. In dieser Zeit gäbe es in Vellberg keinen Supermarkt.

Bürgeriniative hofft auf Gemeinderat

Markus Brand von der Bürgerinitiative findet, dass das kein Argument für den Flächenverbrauch sein dürfe, der mit einem Neubau auf der Streuobstwiese verbunden wäre. Er ist optimistisch, dass die Unterschriftenlisten Folgen haben werden. "Wir haben die Hoffnung und Erwartung, dass der Gemeinderat es als Signal sieht und in diesem Sinne handelt."

Dafür müsse es nicht unbedingt einen Bürgerentscheid geben, so Brand. Vielmehr könnte der Gemeinderat auch vorab eine andere Lösung suchen. Ursprünglich hatte der Rat allerdings mit nur einer Gegenstimme für den Aufstellungsbeschluss, im Rahmen dessen Rodung und Neubau geprüft werden sollen.

Wie geht es weiter?

Und falls es doch zum Bürgerentscheid kommt? Brand glaubt, dass die Bürger für den Erhalt der Streuobstwiese stimmen und alle notwendigen Quoren erreicht würden. Das zeige ihm die hohe Zahl der Unterschriften, die jetzt schon gesammelt wurden.