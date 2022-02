In Vellberg-Lorenzenzimmern (Kreis Schwäbisch Hall) ist in der Nacht auf Sonntag am Kirchplatz aus unbekannter Ursache ein Holzstapel in Brand geraten. Da das Feuer laut Polizei früh entdeckt wurde, konnte ein Übergreifen auf die dortige Scheune verhindert werden. Die freiwillige Feuerwehr Vellberg war demnach mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.