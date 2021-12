Bürgerentscheid zu Streit um Bauplatz?

per Mail teilen

In Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) muss der Gemeinderat entscheiden, ob es einen Bürgerentscheid zu einem umstrittenen Bauplatz gibt. Ein Lebensmittelmarkt möchte auf einer 1,3 Hektar großen Wiese bauen. Die Bürgerinitiative "Rettet die Streuobstwiese" hatte am Donnerstag 947 Unterschriften gegen das Vorhaben an Bürgermeisterin Ute Zoll übergeben. Für den Antrag des Bürgerbegehrens wären lediglich 260 Unterschriften nötig gewesen. Die Stadtverwaltung hat nun maximal zwei Monate Zeit die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu prüfen. Grundsätzlich muss dann nach der Feststellung der Zulässigkeit innerhalb von vier Monaten ein Bürgerentscheid durchgeführt werden, wenn nicht eine andere Lösung gefunden wird.