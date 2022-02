Nach Bränden in Vellberg: Mutmaßlicher jugendlicher Brandstifter in Haft

Nach drei Bränden in Vellberg-Lorenzenzimmern sitzt ein Jugendlicher wegen Verdachts auf Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige bestreitet die Vorwürfe, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Offenbar war er aber schon nach den ersten beiden Bränden in Vellberg-Lorenzenzimmern (Kreis Schwäbisch Hall) Anfang des Monats ins Visier der Ermittler geraten. Genauere Angaben hierzu machte die Polizei mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren aber nicht.

Brände hielten Vellberg-Lorenzimmern zwei Wochen lang in Atem

Die erste Scheune brannte am späten Abend des 3. Februar. Ein Wohnhaus wurde leicht beschädigt, der Schaden lag bei 70.000 Euro. Zwei Tage später brannte ein Holzstapel auf dem Kirchplatz in Lorenzenzimmern, der von Anwohnern gelöscht wurde. Am vergangenen Mittwoch brannte erneut eine Scheune, in der auch landwirtschaftliches Gerät und Möbel gelagert waren. Der Schaden: 250.000 Euro.

Die Brände hatten große Angst in dem Vellberger Teilort ausgelöst, eine Bürgerwache hatte sich formiert. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern weiter an.

Erleichterung in der ganzen Stadt

Vellbergs Bürgermeisterin Ute Zoll (parteilos) sagte nach der Festnahme des mutmaßlichen Brandstifters, in der Stadt herrsche eine große Erleichterung - immer vorausgesetzt der Tatverdacht erhärte sich wirklich.