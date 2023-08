Der Bedarf an eiweißreichen Pflanzen in der Landwirtschaft wächst - durch stärker nachgefragte vegane Ernährung. Auch in Heilbronn-Franken heißt es: Nische oder Zukunftsmarkt?

Die Landwirte in Heilbronn-Franken beobachten eine wachsende Nachfrage nach eiweißreichen Pflanzen, zum Beispiel als möglichen Fleischersatz. Noch ist das aber mehr eine Nische, sagt Stefan Kerner, der Vorsitzende des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg. Die Risiken im Ertrag sind noch hoch. Doch wenn sich das Klima weiter ändert, kann das in Zukunft auch anders aussehen. Produzenten suchen Erzeuger eiweißreicher Pflanzen Günter Hekler von Hekler Gemüsebau in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) zum Beispiel hat die wachsende Nachfrage nach sogenannten Leguminosen, wie beispielsweise Bohnen oder Linsen, bereits wahrgenommen. Auch von den verarbeitenden Betrieben gebe es laut ihm zunehmend Anfragen, dass Landwirte mit eben solchen Kulturen - eiweißreiche Pflanzen als möglicher Fleischersatz - verstärkt gesucht werden. Eine Tendenz, die Stefan Kerner vom Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg bestätigt. "Es ist tatsächlich so, dass der Fleischkonsum rückläufig ist. [...] Es muss nicht mehr täglich sein, es reicht zwei bis drei Mal die Woche. Aus diesem Grund erfahren wir in der Region eine erhöhte Nachfrage nach vegetarischer oder gar veganer Ernährung." Dadurch gibt es auch Kollegen in der Region, die sich eine Nische bilden und zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen anbauen - eben als Proteinquelle, alternativ zu Fleisch. Noch ist es laut Kerner aber eben nur eine Nische. Erste Landwirte in der Region Heilbronn-Franken bauen Kichererbsen an. Doch in der breiten Masse sei man damit noch nicht konkurrenzfähig gegenüber den Ursprungsländern. picture-alliance / Reportdienste Carolin Eckenfels Doch die Entwicklung geht auf jeden Fall dahin, dass sich mehr Leute pflanzlich ernähren wollen. Sicher ist das zu einem gewissen Grad aber auch politisch gewollt, fügt Kerner hinzu. Zum Beispiel durch steigende Auflagen für Tierzüchter. Risiko für Ernteausfälle wegen Klima noch groß In Frage kämen zum Beispiel Kichererbsen, Lupinen, Linsen oder auch sämtliche anderen Hülsenfrüchte. Allerdings ist gerade die Kichererbse von warmem Wetter abhängig. Wenn das dann nicht durchgängig der Fall ist - wie eben in Heilbronn-Franken - dann sei das Risiko für Ernteausfälle groß. Allein deswegen könne man als Landwirt noch nicht voll darauf setzen. "Da muss man einfach immer wieder Jahre einplanen, in denen man massive Ernteausfälle haben kann. [...] Aus diesem Grund wird es fürs Erste mit Sicherheit noch eine Nische bleiben." Mit der Trockenperiode kommen solche Pflanzen zwar gut klar, mit dem Regen danach aber eben nicht mehr. Wenn dadurch die Qualität der Ernte nicht stimme, dann könne der Landwirt auch nur schwer gegen die Ursprungsländer konkurrieren - zumal diese Länder meist deutlich billiger anbieten könnten. Aus der Nische könnte aber noch ein großer Markt werden Offen sei da natürlich, wie der Klimawandel die hiesige Landwirtschaft weiter beeinflusse. Als Landwirt muss man sich da immer wieder anpassen, sagt Kerner. Auch Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn), der Präsident des Deutschen Bauvernverbands, sagte: Blicke man 50 Jahre in die Zukunft, dann könne er auch zum Beispiel Zitronen- oder Olivenbäume in Deutschland nicht mehr ausschließen.