Die Züge auf der Frankenbahn sind laut Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) pünktlicher geworden. Hans-Martin Sauter vom Verkehrsclub Deutschland befürchtet aber, dass sich das nach Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder ändern könnte - wenn die Fahrgastzahlen wieder steigen und Züge länger halten müssen. Man stelle daher den Antrag, dass die Fahrzeiten ausgedehnt werden müssen. "Was unter anderem auch die Frage ist mit den gestrichenen Halten zwischen Heilbronn und Bietigheim. Denn auch das ist ja wieder geschuldet, dass die Fahrzeuge pünktlich in Stuttgart ankommen und in Stuttgart wegkommen und eine längere Fahrtzeit zur Verfügung haben", so Sauter.