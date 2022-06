VCD erwartet keinen Schub für die Frankenbahn

Der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) kritisiert mangelnde Investitionen auf der Frankenbahn-Strecke Würzburg - Stuttgart. Ein vom Land in Auftrag gegebenes Gutachten bewertet die anstehenden Maßnahmen. VCD-Landesvorsitzender Matthias Lieb hält diese aber für nicht ausreichend. Die Studie zeige auf, wie man mit kleineren Maßnahmen entlang der Strecke die Pünktlichkeit stabilisieren könne und damit zuverlässiger auf der Strecke werden könne, so Lieb. Allerdings habe man 2008 schon eine ähnliche Studie erarbeitet und in diesen 15 Jahren sei nichts davon abgearbeitet worden. Das sei weniger ein Erkenntnisdefizit als ein Umsetzungsdefizit, so Lieb weiter.