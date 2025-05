Biker stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

per Mail teilen

Am Vatertag ist ein Motorrad mit einem Pkw zusammengeprallt. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Für den 32-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag tödlich verletzt worden. Nach dem Unfall am Nachmittag auf einer Bundesstraße im Landkreis Schwäbisch Hall waren beide Fahrzeuge in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die örtliche Feuerwehr löschte die Flammen.

Die 32-jährige Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall zwischen Niederndorf und Westheim leicht verletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwerer Unfall auch im Kreis Waldshut

Auch im Kreis Waldshut hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer fuhr an einer Straße bei Todtmoos gegen eine Felsformation und wurde schwer verletzt. Der 36-Jährige sei auf einer Landstraße Richtung Tal gefahren, teilte die Polizei mit. Aus bislang unklaren Gründen kam er dabei von der Straße ab und prallte gegen den Felsen. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.