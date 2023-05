Notfall bei Kanutour am Vatertag: Familie aus dem Kocher gerettet

In Hardthausen sind am Donnerstag ein Vater und seine zwei Kinder mit ihrem Kanu auf dem Kocher von der starken Strömung abgetrieben worden. Alle drei konnten gerettet werden.

Glücklicher Ausgang einer Kanutour auf dem Kocher - und das am Vatertag: Ein Mann war mit seinen zwei Kindern am Nachmittag mit seinem Kanu auf dem Kocher unterwegs, als das Kanu bei Hardthausen-Gochsen (Kreis Heilbronn) von der Strömung abgetrieben wurde. Ein Feuerwehrmann, der am Kocherufer wohne, habe die Notsituation zufällig beobachtet und einen Notruf abgesetzt, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Hardthausen Abteilung Gochsen auf ihrer Facebook-Seite.

Einsatz Wasserrettung Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr Hardthausen zur Wasserrettung in Gochsen ans Wehr alarmiert....Posted by Feuerwehr Gochsen on Thursday, May 18, 2023

An Dornenhecken festgehalten

"Der Vater konnte sich nur noch an den Dornenhecken am Ufer festhalten", so die Feuerwehr weiter. Ein Feuerwehrkollege habe dann noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst mit der Rettungaktion begonnen. So habe die Familie schnell und sicher ans rettende Ufer gebracht werden können.