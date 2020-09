Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag mehrere Fensterscheiben an einer Schule in Heilbronn beschädigt. Die Täter warfen oder schlugen zwischen 22:00 Uhr und 6:30 Uhr mehrere Glasscheiben im Bereich des Innenhofes der Gustav-von-Schmoller-Schule ein. An den Fenstern sind mehrere Einschlaglöcher zu sehen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.