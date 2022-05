In der Nacht auf Freitag haben unbekannte Täter eine Rosskastanie auf dem Wörterplatz in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gefällt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Der Schaden liegt bei circa 7.000 Euro. Die Stadtverwaltung wird Strafanzeige stellen. Warum der Baum sterben musste, der für Mensch und Tier eine nützliche Zierde war, sei unverständlich, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.