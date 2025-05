Fenster eingeworfen, Müll verteilt, Briefkasten eingetreten

per Mail teilen

Unbekannte Vandalen haben in Tauberbischofsheim eine Obdachlosenunterkunft beschädigt. Sie warfen Fensterscheiben ein, zerstörten die Briefkästen und kippten die Mülltonnen um.

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) hat jemand eine Unterkunft für Obdachlose massiv beschädigt. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte, wurden bei dem Vorfall unter anderem drei Fensterscheiben eingeschlagen. Außerdem wurden mehrere Briefkästen mutwillig zerstört. Auch Müll wurde auf die Straße gekippt – so viel, dass die Fahrbahn zeitweise blockiert war.

Obdachlosenunterkunft beschädigt: Stadt Tauberbischofsheim entsetzt

Der Vorfall hat sich laut Stadtverwaltung in der Nacht zum Donnerstag ereignet. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro. Die Stadt reagiert mit scharfer Kritik und zeigt sich betroffen: "Solche mutwilligen Beschädigungen an einer kommunalen Einrichtung treffen nicht nur die Stadt als Eigentümerin, sondern insbesondere die Menschen, die auf diese Unterkunft angewiesen sind", heißt es in einer Mitteilung.

Eingeschlagene Fensterscheiben an einer Obdachlosenunterkunft in Tauberbischofsheim. Dort haben Vandalen auch die Briefkästen verwüstet und Müllcontainer umgeschmissen. Pressestelle Stadtverwaltung Tauberbischofsheim

Aus diesem Grund hat die Stadt Tauberbischofsheim Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich zu melden.