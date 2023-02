Vandalismus in Eppingen geht weiter

In Eppingen häufen sich in jüngster Zeit die Fälle von Vandalismus im Stadtgebiet. Die Stadt will gegensteuern und bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Stadt Eppingen (Kreis Heilbronn) registriert in den vergangenen Wochen vermehrt Fälle von Vandalismus im Stadtgebiet. Noch ist unklar, wer dahinter steckt. Die Stadtverwaltung bittet deshalb die Bevölkerung um Hinweise.

Stadt registriert weitere Fälle

Neben den jüngsten Vorfällen in der öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof und im ehemaligen Gartenschau-Gelände, wurden nun weitere Fälle festgestellt, sagte Sprecherin Vanessa Heitz dem SWR. So seien vergangene Woche im Parkhaus zwei Werbeplakate zerstört und beim Stadtweiher aufgestellte Hinweisschilder in den Stadtweiher geworfen worden.

Heitz: Vandalismus schadet der gesamten Bevölkerung

"Mit mutwilligen Zerstörungen, der bewussten Verschmutzung von Plätzen, Straßenräumen und Grünanlagen schaden die Täter der Aufenthaltsqualität in Eppingen und auch der gesamten Bevölkerung", so Heitz. Die Bürgerinnen und Bürger seien deshalb gebeten worden, diesbezüglich aufmerksam und sensibel zu sein. Hinweise nehme das Polizeirevier Eppingen oder das Ordnungsamt an.