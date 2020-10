Von Open-Air-Kino bis hin zum Literaturfestival und Waldbaden beim Kloster Bronnbach – auch an diesem Wochenende ist wieder einiges geboten in der Region Heilbronn-Franken.

Das Open-Air-Kino in Heilbronn geht in die letzte Runde und hat am Wochenende noch einiges zu bieten, zum Beispiel am Samstagabend einen Live-Auftritt der Eric Clapton-Tribute Band oder am Sonntagabend eine Kombination aus Konzert und Naturfotografie aus Neuseeland. Das alles in der Heilbronner Weingärtnergenossenschaft.

Nicht nur für Bücherwürmer gibt’s in Bad Mergentheim von Freitag bis Sonntag das Sommerfestival "Literatur im Schloss". Im Klanggarten des Kurparks präsentieren Schriftsteller wie Anna Katharina Hahn, Karl-Heinz Ott oder Beatrice Faßbender ihre Neuerscheinungen - vom Familienroman über Poesie bis hin zum Krimi. Einlass für die Autoren-Lesungen ist jeweils um 19 Uhr.

Ein Erlebnis für Körper und Seele verspricht die neue Sonderführung im Kloster Bronnbach in Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Dort geht es am Samstagnachmittag zum Waldbaden. Dabei kann man auf intensive Art und Weise mit dem Wald auf Tuchfühlung gehen. Speziell dafür ausgebildete Gästeführer begleiten den gemütlichen Waldspaziergang mit Achtsamkeitsübungen und einer natürlichen Aromatherapie. Die Teilnahme ist kostenpflichtig, anmelden kann man sich beim Kloster Bronnbach.

Einen musikalischen Nachmittag kann man sich am Sonntag ab 14 Uhr auf Schloss Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) machen - ganz fürstlich beim Flanier-Konzert des Hohenloher Kultursommers. Gleich drei Kammermusikensembles der Philharmonie Westfalen spielen unter freiem Himmel an unterschiedlichen Plätzen im Schlossareal Werke zwischen Barock und Beatles.

Bei allen Veranstaltungen gelten natürlich die aktuellen Corona-Auflagen. Viel Spaß beim Ausgehen!