Das Wochenende ruft trotz Corona ganz laut nach Spaß und Entspannung - wo und wie, das verraten wir Ihnen gern: So will beispielsweise in Tauberbischofsheim ein Miniatur-Jahrmarkt Abwechslung bringen und im Kreis Schwäbisch Hall können Sie mit Lamas pilgern. Oder wie wäre es, die Oper La Traviata auf der großen Kinoleinwand in Heilbronn zu erleben? Für die Lachmuskeln ist übrigens auch was dabei: Der Open-Air-Kultursommer in Igersheim, bei dem Kabarettist Michael Altinger den Auftakt macht.

Und wenn Sie auch einen Tipp fürs Wochenende haben, dann schicken Sie ihn uns: Per mail an heilbronn@swr.de.