Das Wochenende ruft trotz Corona-Krise ganz laut nach Spaß und Entspannung - wo und wie, das verraten wir Ihnen in unseren aktuellen Veranstaltungstipps:

Heilbronn per Schiff erkunden - das geht mit der besonderen Stadtführung "Stadt am Fluss" am Freitagnachmittag. Coronabedingt dürfen leider nur 50 Personen an Bord. Wer nicht so viel Glück hat und einen Platz ergattern kann, der bekommt am 2. Oktober die nächste Chance. Außerdem gibt es Swing und Dixieland beim Gute-Laune-Frühschoppen im Freibad Oberes Bottwartal bei Beilstein (Kreis Heilbronn) und Sie können beim Open-Air-Kultursommer in Igersheim (Main-Tauber-Kreis) Ihre Lachmuskeln bei Sascha Korf trainieren. Erstmals kontaktfrei und digital findet in Baden-Württemberg der "Tag des Offenes Denkmals" statt. Der Main-Tauber-Kreis zum Beispiel wartet mit verschiedenen Videos und virtuellen Rundgängen auf.

Wenn Sie auch einen Tipp fürs Wochenende haben, dann schicken Sie ihn uns: Per mail an heilbronn@swr.de.