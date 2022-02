Veranstaltungstipps KW 45

Literatur- und Theaterfestival in Eppingen (Kreis Heilbronn), Chor-Konzerte in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) und Künzelsau und Theater-Premiere in Heilbronn. Am Wochenende ist einiges geboten.

Mit Sven Huck. Hallo.

Eppingen wird zur Literatur-Stadt. Bis 21. November ist dort Literatur- und Theaterfestival, veranstaltet vom Eppinger Figurentheater. Für Groß und Klein gibt es Veranstaltungen. Theater-Leiterin Heidi Callewaert-Zotz:

Werke von Ludwig van Beethoven und Friedrich Witt stehen am Sonntag in der Tauberphilharmonie in Weikersheim im Mittelpunkt. Der Chor Cappella Nova Bad Mergentheim ist ab 17:30 Uhr zu Gast, unterstützt vom St.-Jakobs-Chor Rothenburg und dem Main-Barockorchester Frankfurt.

So der Intendant der Tauberphilharmonie, Johannes Mnich.

A-Capella-Musik gibt es am Freitag in Künzelsau zu hören – der A- Capella-Chor „Beauties and the Beats“ aus Neckarsulm spielt ab 19:30 Uhr in der Stadthalle:

Aktuelle Charthits gehören ebenso "wie Dauerbrenner zum Repertoire von „Beauties and the Beats“.

Ein Theater-Klassiker ist am Theater Heilbronn zu sehen: Bunbury von Oscar Wilde feiert am Freitagabend Premiere. Sophie Püschel vom Theater Heilbronn

Premiere ist am Freitagabend um 19:30 Uhr im Großen Haus des Theaters Heilbronn. Am Samstagabend wird das Stück ebenfalls aufgeführt.

Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Coronaregeln. Wenn Sie auch einen Tipp fürs Wochenende haben, dann schicken Sie ihn an das SWR Studio Heilbronn, per mail an heilbronn@swr.de.