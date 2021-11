Uwe Pfeiffer erklärt den Einsatz der Sirenen in Heilbronn

Der Rückbau von Warnsirenen hat im Zusammenhang mit den Hochwasserkatastrophen im Westen Deutschlands zu Kritik geführt. Die Stadt Heilbronn setzt derweil auf den Ausbau des Sirenen-Netzes.

"Die Stadt Heilbronn nutzt im Wesentlichen zur Warnung der Bevölkerung nur ein Signal. Das ist eine Minute Heulton, also ein eine Minute lang auf- und abschwellender Ton. Das hat die Bedeutung: Schutz suchen, Radio hören. Die Bewohner, die das hören, sollen sich in Sicherheit bringen, also geschlossene Räume aufsuchen, beziehungsweise Türen und Fenster schließen. Das Stichwort Radio hören ist ein Synonym dafür, die Informationen über ein geeignetes elektronisches Medium z.B. Radio, Fernsehen und Internet einzuholen. Über dieses Medium erhalten die Bürger dann die entsprechenden Informationen, um was es tatsächlich geht. Nachts um 2 Uhr ist es natürlich ein Problem, da ist kein Radio an, da ist kein Fernseher an. Da hat man in der Regel auch nicht der Rechner an und ob das Smartphone dann wirklich durch klingelt ist fraglich. Deswegen werden wir, Stand heute, nach wie vor auf diesem Weck-Effekt setzen, der die Leute einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes aufweckt. Da ist was. Mach dich mal schlau, um was es geht!"