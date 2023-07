Nach mehreren Gewaltdelikten in Heilbronn hat das Landgericht Heilbronn die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Im Fall um einen Mann der in Heilbronn mehrere Gewaltdelikte begangen haben soll, ist am Freitag am Heilbronner Landgericht das Urteil gefallen. Der 1994 geborene Mann muss demnach weiterhin in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik bleiben. Ihm wurde einer paranoide Schizophrenie attestiert.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen im Zeitraum von August 2021 bis August 2022 mehrere Gewaltdelikte in Heilbronn begangen zu haben. Zum einen soll er einen Mann gewürgt haben, einen anderen mit einem Messer angegriffen und ein drittes Opfer mit einem Schuhlöffel geschlagen haben. Da der Mann laut eines Sachverständigen an einer paranoiden Schizophrenie leide, bleibt er nach Anordnung des Gerichts weiter in der geschlossenen psychiatrischen Klinik.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte selbst habe bereits angedeutet, dass er mit der Entscheidung nicht einverstanden sei. Die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie akzeptiere er bislang nicht, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts.